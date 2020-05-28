В ФДМ заявили, що зупинили відвантаження продукції ОГХК для ліквідації корупційних схем

Фонд державного майна прийняв рішення тимчасово зупинити з 16 травня відвантаження сировини Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГКХ), щоб не допустити поширення корупційних схем.

Про це повідомив т.в.о. голови правління ОГХК Пітер Девіс в коментарі РБК-Україна.

"Ми прийняли стратегічно важливе рішення призупинити відвантаження сировини, щоб не допустити поширення корупційних схем. Проте це не вплине на безпосередній виробничий процес на підприємствах, які входять до структури ОГХК, і виплату заробітних плат працівникам. Лише ліквідувавши корупційні схеми, ми зможемо вивести підприємство на новий рівень, забезпечити покращення виробничих та фінансових показників, а також зростання заробітних плат", - зазначив Пітер Девіс.

Своєю чергою, голова Фонду державного майна Дмитро Сениченко заявив, що керівництво Фонду і нове правління ОГХК твердо стоять на позиціях збереження державного майна.

"Тому я вітаю рішення правління ОГХК зупинити подальше відвантаження продукції ОГХК до завершення розслідування. Рішучі дії менеджменту компанії та правоохоронних органів дають результат. Прозорість та боротьба з корупцією - запорука успіху майбутньої приватизації", - заявив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ОГКХ повністю припинив відправку продукції, як на експорт, так і внутрішній ринок.

В профсоюзі підприємства заявляли, що ОГКХ у зв'язку з цим можуть чекають штрафи за невиконання контрактів, збитки й виведення працівників у простій.