ФГИ запускает виртуальные комнаты данных по объектам приватизации

Фото: Фонд госимущества (spfu.gov.ua)

Такие хранилища планируется ввести, чтобы увеличить прозрачность процесса приватизации

Фонд государственного имущества Украины в тестовом режиме внедряет систему комнат данных по объектам приватизации, предусматривающий соглашение о неразглашении и раскрытии всей информации по объекту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Указано, что этот перечень включает учредительные, разрешительные, организационные, операционные, претензионно-исковые и правоустанавливающие документы, документы по труду, финансовую отчетность и договоры.

"Предусматривается, что по большинству объектов приватизации будет создано виртуальное хранилище документов, что является важным фактором принятия решения инвесторами о покупке того или иного объекта. Обычно, этот перечень включает учредительные, разрешительные, организационные, операционные, претензионно-исковые и правоустанавливающие документы, документы по труду, финансовую отчетность и договоры", - сообщили в фонде.

Так, главная цель такого раскрытия - упростить доступ к информации и убрать коррупцию при ее получении, увеличить прозрачность процесса приватизации, повысить конкуренцию и цену объектов на аукционах. При этом доступ ко всем имеющимся документам, не содержащим коммерческую тайну, будет предоставляться всем желающим после короткой регистрации на портале vdr.spfu.gov.ua.

"В течение первого квартала 2020 года будет внедрена полноценная система комнат данных, предусматривающий соглашение о неразглашении и раскрытии всей информации по объекту. Также планируется создание и физической комнаты данных, посетив которую можно будет ознакомиться с оригиналами документов согласно соответствующему доступа", - заявили в Фонде госимущества.

Напомним, от приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Таким образом, правительство выполнило план по приватизации на 3%. Как отметили в ФГИ, на обеспечение работы фонда в 2019 году потратили почти такую ​​же сумму - 481,5 млн грн.

Как писало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о государственном бюджете на 2019 год предусматривал поступления от приватизации в сумме 17,1 млрд грн.