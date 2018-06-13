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ФГИ выполнил план поступлений от приватизации на 19,9%, - Счетная палата

НовостиФинансы    13.06.2018 - 12:32
Фото: Счетная палата Украины (twitter.com_nab_ukr7)
Фото: Счетная палата Украины (twitter.com_nab_ukr7)

Аудиторы проанализировали отчет ФГИ о работе в 2017 году

Счетная палата проанализировала отчет о работе Фонда государственного имущества Украины и ход приватизации государственного имущества в 2017 году и заявила, что фонд выполнил план поступлений в госбюджет от приватизации лишь на 19,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.

Так, в 2017 году при плане 17,1 млрд гривен поступления составили 3,4 млрд гривен.

При этом, поступления от арендной платы за пользование целостными имущественными комплексами и другим государственным имуществом, функции арендодателя которого выполняет фонд, составили 1,055 млрд гривен (66,8% от запланированных 1,6 млрд гривен). Хозяйственными обществами, которые принадлежат к сфере управления фонда, уплачено в бюджет 929,2 млн гривен дивидендов, что на 45% превысило плановое задание.

Всего в 2017 году Фонд перечислил в государственный бюджет 5,361 млрд гривен, что составляет 27,7% общего запланированного объема поступлений (19,3 млрд гривен).

Среди причин невыполнения плановых заданий по обеспечению поступлений в государственный бюджет аудиторы видят несвоевременную передачу функций по управлению имуществом предприятий, которые определены к приватизации, фонду и его региональным отделениям.

Кроме того, Минэкономразвития не сформировало предложения для внесения изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" в части исключения объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации в 2017 году.

Также Счетная палата отметила недостаточность мер воздействия на недобросовестных покупателей государственного имущества. На начало 2018 года сумма начисленных и неуплаченных по решению судов штрафных санкций составила 2,24 млрд гривен. Однако в 2017 году в бюджет было уплачено лишь 204,4 тыс. гривен штрафных санкций.

Следует отметить, что с принятием в январе 2018 года Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" правовые основы в сфере приватизации претерпели существенные изменения. Это обуславливало настоятельную необходимость принятия ряда соответствующих нормативно-правовых актов, в то же время на конец мая такая потребность обеспечена правительством в полном объеме.

Напомним, Министерство финансов рассчитывает на то, что в результате приватизации госимущества в 2018 году в бюджет поступит не менее половины запланированной суммы (21 млрд гривен).

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Теги публикации: Счетная палата, отчет, ФГИ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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