ФДМ виконав план надходжень від приватизації на 19,9%, - Рахункова палата

Аудитори проаналізували звіт ФДМ про роботу у 2017 році

Рахункова палата проаналізувала звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 2017 році і заявила, що фонд виконав план надходжень до держбюджету від приватизації лише на 19,9%. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Рахункової палати.

Так, в 2017 році при плані 17,1 млрд гривень надходження склали 3,4 млрд гривень.

При цьому, надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном, функції орендодавця якого виконує фонд, склали 1,055 млрд гривень (66,8% від запланованих 1,6 млрд гривень). Господарськими товариствами, що належать до сфери управління фонду, сплачено в бюджет 929,2 млн гривень дивідендів, що на 45% перевищило планове завдання.

Всього в 2017 році Фонд перерахував до державного бюджету 5,361 млрд гривень, що становить 27,7% загального запланованого обсягу надходжень (19,3 млрд гривень).

Серед причин невиконання планових завдань по забезпеченню надходжень до державного бюджету аудитори бачать несвоєчасну передачу функцій з управління майном підприємств, які визначені до приватизації, фонду та його регіональним відділенням.

Крім того, Мінекономрозвитку не сформувало пропозиції для внесення змін в Закон України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" в частині виключення об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації у 2017 році.

Також Рахункова палата зазначила недостатність заходів впливу на недобросовісних покупців державного майна. На початок 2018 року сума нарахованих та несплачених за рішенням судів штрафних санкцій склала 2,24 млрд гривень. Однак у 2017 році до бюджету було сплачено лише 204,4 тис. гривень штрафних санкцій.

Слід зазначити, що з прийняттям у січні 2018 року Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна" правові засади у сфері приватизації зазнали істотні зміни. Це зумовлювало нагальну необхідність прийняття низки відповідних нормативно-правових актів, в той же час на кінець травня така потреба забезпечена урядом у повному обсязі.

Нагадаємо, Міністерство фінансів розраховує на те, що в результаті приватизації держмайна в 2018 році в бюджет надійде не менше половини запланованої суми (21 млрд гривень).