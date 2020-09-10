ФГИ поддерживает приватизацию государственных облэнерго по заниженной стоимости, - нардеп

Фонд госимущества вышел с манипуляционным заявлением относительно стимулирующего тарифа на распределение электроэнергии, чтобы снизить стоимость государственных облэнерго при приватизации.

Об этом заявила народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

По ее словам, Фонд госимущества вышел с заявлением, что ставки доходности на уровне 3% на существующие активы и 16,74% на новые активы при внедрении стимулирующего регулирования для облэнерго - достаточно для приватизации государственных облэнерго.

По ее мнению, такое заявление - манипуляция, имеющая целью дать возможность приватизировать государственные активы за низкую цену.

"Фонд государственного имущества Украины в лице новоназначенного заместителя председателя ФГИУ Кудина вышел с непонятной позицией - RAB-тариф с параметрами 3% доходности на существующую базу и 16,74% на новые активы поможет приватизации облэнерго, поскольку в итоге инвестор получит среднюю ставку доходности 9,87%", - пишет депутат.

Она отмечает, заявление Кудина - манипуляция и искажение фактов.

"Он забыл учесть несколько важных деталей. В частности, необходимость реинвестиций дохода от старой базы. После реинвестиции 50% - эффективная доходность для акционера всего бизнеса за 3 года составит всего 2%. Это отнюдь не 9,87%", - добавляет Буймистер.

По ее подсчетам, с доходностью 3% на старую базу - срок возврата инвестиций от 12 до 15 лет, это сроки, с которыми приватизация облэнерго теряет для инвестора содержание.

"Если бы доходность была повышена на старую базу хотя бы до 6-7%, то доходность была бы около 4%. Это не идеальный показатель в энергетике, но он позволил бы повысить стоимость приватизации до 6-7 млрд и создать хоть какую-то привлекательность для иностранного инвестора. Из всего понятно, что заявление ФГИУ – манипуляция и искажение фактов. Никаких иностранных инвесторов с таким RAB-параметрам здесь не ждут", - отмечает Буймистер.

Также нардеп заявила, что позиция ФГИУ сходится с позицией председателя Комитета энергетики Верховной рады Андрея Геруса и НКРЭКУ, которые выступают против повышения ставки доходности на старую базу активов облэнерго.

"Как на меня - вопрос исключительно в занижении цены при приватизации облэнерго. Цель - сделать так, чтобы иностранцы даже не смотрели на наши активы и цена облэнерго была минимальной", - пишет депутат.

Отметим, ранее сообщалось, что повышение ставки доходности на старую базу поможет до 6-7% снизить стоимость присоединения новых потребителей к электросетям и повысить уровень инвестиционной привлекательности страны, позицию в рейтинге Doing Business.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что если государство будет применять существенно меньшую ставку возврата инвестиций до старых активов, внедряя стимулирующее регулирование для облэнерго, это приведет к тому, что стоимость этих активов будет в разы меньше.