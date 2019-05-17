ФФУ переименована в Украинскую ассоциацию футбола

Федерация футбола Украины переименована в Украинскую ассоциацию футбола. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято на конгрессе, который прошел в Запорожье 17 мая.

Отмечается, что сделано это в рамках ребрендинга. Теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, где буквы означают UA - Украина и F - футбол.

Эта идея получила одобрение и поддержку от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, УЕФА вынес решение по делу о натурализации бразильского форварда Жуниора Мораеса и его выступлений за сборную Украины.

Контрольный, этический и дисциплинарный орган организации отклонил протест соперников украинской национальной команды в отборе на Евро-2020 - Федераций футбола Люксембурга и Португалии.