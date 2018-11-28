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ФФУ звернулася до "Арени Львів" щодо проведення матчу "Шахтар" - "Ліон"

Новини » Спорт    28.11.2018 - 16:36
ФФУ звернулася до "Арени Львів" щодо проведення матчу "Шахтар" - "Ліон"
Фото: Будинок футболу (ffu.ua)

Харків може не побачити вирішальний матч групи Ліги чемпионів

Федерації футболу України (ФФУ) звернулася до керівництва "Арени Львів" з приводу можливості проведення заключного матчу групи Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Ліон". Про це повідомив виконуючий обов'язки директора стадіону Юрій Майборода, передає tribuna.com.

"Буквально тільки що я отримав дзвінок від ФФУ. Мене запитали, чи готова "Арена Львів" прийняти матч "Шахтар" - "Ліон". На що я відповів: "Так, ми зробимо все можливе, щоб "Шахтар" тут зіграв", - сказав Майборода.

При цьому він зазначив, що потрібно постійно опалювати, аби газон був у максимально придатному стані.

Будемо це робити, якщо "Шахтар" погодиться це оплатити. Але прямих переговорів з клубом не було. Нібито завтра приїде хтось із їх агрономічної служби подивитися на поле. Можливо, завтра щось зміниться - а раптом їм поле не підійде. Але поки ситуація ось така", - підкреслив в.о. директора "Арени Львів".

Сам донецький клуб не звертався до "Арени Львів" з приводу можливого матчу з "Ліоном". Ця арена заявлена "Шахтарем" на Лігу чемпіонів в якості запасного стадіону.

Матч "Шахтар" - "Ліон" запланований на 12 грудня в Харкові.

Раніше президент "Ліона" Жан-Мішель Ола зізнався, що "не дуже хотів би" відправляти свою команду до Харкова на матч 6 туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря".

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