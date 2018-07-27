ФФУ покарала Ісмаїлі за підсумками матчу за Суперкубок України

При цьому захисник зможе зіграти в третьому турі УПЛ проти "Динамо"

Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі отримав двоматчеву дискваліфікацію за вилучення в матчі в матчі за Суперкубок України проти "Динамо". Таке рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет на своєму засіданні 27 липня, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Таким чином, бразилець зможе зіграти проти киян в 3 турі УПЛ. Спочатку Ісмаїлі повинні були дискваліфікувати на три поєдинки за пряму червону картку.

Глава КДК ФФУ Андрій Шумілов пояснив подібне рішення відсутністю "раніше подібних грубих порушень у цього гравця", а також тим, що "протистояння "Динамо" і "Шахтаря" є найбільш популярними серед уболівальників поєдинками і прикрасою нашого чемпіонату, тому важливо, щоб команди провели ці матчі в найсильніших складах".

Матч 3 туру УПЛ "Динамо" - "Шахтар" відбудеться в п'ятницю, 3 серпня. 28-річний гравець вже пропустив матч проти "Десни" (2:0) в першому турі і не зіграє проти "Арсенал-Київ" (29 липня) у другому.