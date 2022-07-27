Фейковые банки предлагают финансовую помощь: украинцев предупреждают о новых схемах

Правительственная команда CERT-UA обнаружила новую мошенническую схему. В социальных сетях размещаются сообщения о возможности получения социальных выплат для беженцев - к примеру от Красного креста Украины.

Однако в дальнейшем украинцев просят перейти на ссылки якобы украинских банков. Таким образом мошенники получают все данные для доступа к банковским счетам.

Чтобы не попасть на крючок к мошенникам, Госспецсвязи предлагает придерживаться простых правил: