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Фейковые банки предлагают финансовую помощь: украинцев предупреждают о новых схемах

Фото: Украинцев предостерегают от новой мошеннической схемы freepik.com)
Автор: Илона Свиридова

В правительстве предупреждают о новых хакерах, которые спекулируя на теме социальных выплат переселенцам получают доступы к банковским картам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Правительственная команда CERT-UA обнаружила новую мошенническую схему. В социальных сетях размещаются сообщения о возможности получения социальных выплат для беженцев - к примеру от Красного креста Украины.

Однако в дальнейшем украинцев просят перейти на ссылки якобы украинских банков. Таким образом мошенники получают все данные для доступа к банковским счетам.

Чтобы не попасть на крючок к мошенникам, Госспецсвязи предлагает придерживаться простых правил:

  • доверять только официальным ресурсам;
  • не вводить реквизитов платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах;
  • в случае ошибочного ввода данных на мошенническом веб-сайте - немедленно заблокировать платежную карту;
  • соблюдать правила финансовой и кибергигиены.

Напомним, что ранее РБК-Украина предупреждало о фейковом опросе имени от редакции.

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