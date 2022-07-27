Фейковые банки предлагают финансовую помощь: украинцев предупреждают о новых схемах

В правительстве предупреждают о новых хакерах, которые спекулируя на теме социальных выплат переселенцам получают доступы к банковским картам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Правительственная команда CERT-UA обнаружила новую мошенническую схему. В социальных сетях размещаются сообщения о возможности получения социальных выплат для беженцев - к примеру от Красного креста Украины.
Однако в дальнейшем украинцев просят перейти на ссылки якобы украинских банков. Таким образом мошенники получают все данные для доступа к банковским счетам.
Чтобы не попасть на крючок к мошенникам, Госспецсвязи предлагает придерживаться простых правил:
Напомним, что ранее РБК-Украина предупреждало о фейковом опросе имени от редакции.
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