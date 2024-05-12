За фейковий виклик буде штраф. МОЗ нагадало, коли варто телефонувати в "швидку"

Підвищення температури, астма чи серцевий приступ. Все це випадки, коли людині варто звернутись за лікарською допомогою. Однак чи завжди варто викликати бригаду екстреної медичної допомоги.
Докладніше про те, коли варто звертатись до "швидкої", а коли можна обмежитись дзвінком до сімейного лікаря можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці публікації використовувалися: дані з сайту Міністерства охорони здоров’я України та Telegram-каналу Національної служби здоров'я України.
Є переконання, ніби бригаду екстреної медичної допомоги можна викликати при будь-яких проблемах зі здоров’ям. Однак це не так. Ба більше фальшивий виклик чи перебільшення симптомів задля приїзду медиків загрожують штрафом тому, хто здійснював виклик.
Екстрена медична допомога називається саме так тому, що надається в екстрених невідкладних випадках, коли існує загроза життю та здоров’ю людини.
Прийом повідомлень про невідкладний стан людини в Україні відбувається за єдиним телефонним номером 103.
Якщо диспетчер виявить підстави для виїзду бригади "екстренки", то скерує медиків до пацієнта. Якщо ж підстав немає, пацієнт отримає консультацію телефоном.
Це раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму й невідворотну загрозу життю та здоров'ю, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння чи інших причин. А саме:
При цих та подібних станах негайно телефонуйте 103. Декларація чи направлення не потрібні: екстрена допомога у повному обсязі доступна й безоплатна для всіх, хто її потребує.
Пацієнти отримують УСЮ екстрену медичну допомогу безоплатно.
Якщо ж під час виклику екстреної допомоги у вас почали вимагати кошти за оплату будь-якої послуги потрібно звернутись із письмовою скаргою до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні та до Національної служби здоров’я України (НСЗУ).
Звернутися до НСЗУ можна:
через контакт-центр за номером 16-77;
листом на поштову адресу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, індекс 04073;
на електронну адресу: info@nszu.gov.ua;
через електронну форму на сайті.
Нагадаємо, ми повідомляли, що українці можуть викликати "швидку" за допомогою мови жестів або через SMS. РБК-Україна повідомляло, в яких регіонах доступна послуга.
Про те, які штрафи загрожують українцям за неправдиві виклики екстрених служб можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.