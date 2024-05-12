За фейковый вызов будет штраф. Минздрав напомнил, когда стоит звонить в "скорую"

Есть убеждение, что бригаду экстренной медицинской помощи можно вызвать при любых проблемах со здоровьем. Однако это не так. Более того, фальшивый вызов или преувеличение симптомов для приезда медиков грозят штрафом тому, кто совершал вызов.

Экстренная медицинская помощь называется именно так потому, что оказывается в экстренных неотложных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью человека.

Прием сообщений о безотлагательном состоянии человека в Украине происходит по единственному телефонному номеру 103.

Если диспетчер обнаружит основания для выезда бригады "экстренки", то направит медиков к пациенту. Если же оснований нет, пациент получит консультацию по телефону.

Что такое неотложное состояние

Это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью, и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин. А именно:

внезапное расстройство дыхания;

внезапная боль в области сердца;

рвота кровью;

острая боль в животе;

поражение током или молнией;

повреждение в аварии;

ранения при обстрелах;

отсутствует ли дыхание с осложнениями (посторонний предмет в дыхательных путях, кровотечение из горла),

признаки массивного кровотечения (травматическая ампутация конечности, раны живота, шеи или лица),

боль одновременно в спине, плечах, челюсти, ощущение сжатия в грудной клетке,

потеря сознания или его спутанность,

признаки инфаркта, инсульта (осложненная или потерянная речь, парализованная конечность, перекошенное лицо, падение, ухудшение зрения в одном глазу),

другие состояния, угрожающие жизни и здоровью (отравление, травмы и т.п.).

При этих и подобных состояниях немедленно звоните 103. Декларация или направление не требуется: экстренная помощь в полном объеме доступна и безвозмездна для всех, кто в ней нуждается.

Что нужно сказать диспетчеру во время вызова

фамилия, пол, возраст человека, нуждающегося в неотложной медицинской помощи. Если это незнакомый человек, сообщите его пол и ориентировочный возраст и назовите свою фамилию, имя и номер телефона;

максимально точно опишите жалобы и состояние человека. Если вы знаете наверняка, то укажите причину возникновения неотложного состояния. Например, человек упал с высоты 10 метров или есть признаки инсульта;

отвечайте на все вопросы диспетчера спокойно и четко – это сократит время разговора, и бригада скорой помощи прибудет скорее;

следуйте всем указаниям диспетчера, когда разговариваете и ждете бригады;

скажите точный адрес вызова: район, населенный пункт, улицу, номер дома, квартиры, этаж, код домофона и номер подъезда. В случае, если точный адрес пациента неизвестен, укажите общеизвестные ориентиры и пути подъезда;

подготовьте паспорт и медицинскую документацию пациента. Если потребуется госпитализация, документы необходимо передать медикам в больнице.

Пациенты получают ВСЮ экстренную медицинскую помощь безвозмездно.

Если же во время вызова экстренной помощи у вас потребовали средства за оплату любой услуги нужно обратиться с письменной жалобой в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе и в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Обратиться в НСЗУ можно: