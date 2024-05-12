За фейковый вызов будет штраф. Минздрав напомнил, когда стоит звонить в "скорую"

Повышение температуры, астма или сердечный приступ. Все это случаи, когда человеку стоит обратиться за врачебной помощью. Однако всегда ли стоит вызывать бригаду экстренной медицинской помощи.
Подробнее о том, когда следует обращаться к "скорой", а когда можно ограничиться звонком к семейному врачу, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации использовались данные с сайта Министерства здравоохранения Украины и Telegram-канала Национальной службы здоровья Украины.
Есть убеждение, что бригаду экстренной медицинской помощи можно вызвать при любых проблемах со здоровьем. Однако это не так. Более того, фальшивый вызов или преувеличение симптомов для приезда медиков грозят штрафом тому, кто совершал вызов.
Экстренная медицинская помощь называется именно так потому, что оказывается в экстренных неотложных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью человека.
Прием сообщений о безотлагательном состоянии человека в Украине происходит по единственному телефонному номеру 103.
Если диспетчер обнаружит основания для выезда бригады "экстренки", то направит медиков к пациенту. Если же оснований нет, пациент получит консультацию по телефону.
Это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью, и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин. А именно:
При этих и подобных состояниях немедленно звоните 103. Декларация или направление не требуется: экстренная помощь в полном объеме доступна и безвозмездна для всех, кто в ней нуждается.
Пациенты получают ВСЮ экстренную медицинскую помощь безвозмездно.
Если же во время вызова экстренной помощи у вас потребовали средства за оплату любой услуги нужно обратиться с письменной жалобой в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе и в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).
Обратиться в НСЗУ можно:
через контакт-центр по номеру 16-77;
письмом по почтовому адресу: г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19, индекс 04073;
по электронному адресу: info@nszu.gov.ua;
через электронную форму на сайте.
Напомним, мы сообщали, что украинцы могут вызвать "скорую" с помощью языка жестов или через SMS. РБК-Украина сообщало, в каких регионах доступна услуга.
О том, какие штрафы угрожают украинцам за ложные вызовы экстренных служб, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.