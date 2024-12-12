У Telegram поширюють фейкові графіки відключення світла. У ДТЕК попередили про шахраїв

В Telegram з'являються фейкові канали, які видають себе за офіційні джерела та поширюють неправдиву інформацію про відключення електроенергії в Києві та області.

Обережно фейки: як не потрапити на гачок шахраїв

В інформаційному просторі дедалі частіше з’являються фейкові Telegram-канали, які видають себе за офіційні джерела та поширюють неправдиву інформацію про відключення світла та графіки відключень електроенергії в Києві та області. Зловмисники використовують назву "ДТЕК", підробляють логотип компанії та намагаються дезінформувати мешканців столиці.

Для того, щоб уникнути потрапляння на гачок таких фейкових каналів та не стати жертвою кібершахрайства, ДТЕК "Київські електромережі" нагадує мешканцям столиці та області, як правильно перевіряти інформацію:

Як відрізнити фейки від правдивої інформації:

Перевіряйте ресурс. Завжди переконуйтеся, що інформація надходить з офіційного джерела, а не підробленого каналу. Не довіряйте акаунтам без верифікації. Перевіряйте, чи має акаунт синю галочку (підтвердження достовірності) та чи є інформація про засновників або контактні дані. Перевіряйте першоджерело. Якщо ви отримали новину, звертайте увагу на те, на що посилаються у повідомленні - чи є підтвердження від реальних офіційних джерел. Будьте уважні до заголовків. Фейкові новини часто використовують гучні заголовки з великими літерами і знаками оклику, щоб привернути увагу. Слідкуйте за помилками. Багато фейкових джерел припускаються орфографічних, граматичних або пунктуаційних помилок.

Офіційні канали ДТЕК Київські електромережі:

Для отримання актуальної та перевіреної інформації завжди користуйтеся офіційними каналами компанії. Це дозволить вам бути в курсі важливих новин та змін у графіках відключень електроенергії.