Фейки об Украине и псевдоминирования: во Львовской области разоблачили "ботоферму"

Во Львовской области прекратили деятельность "ботофермы". Ее деятельность контролировалась из России.
Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины во Львовской области.
По данным следствия, несколько жителей региона устроили работу "ботоферм", которые обеспечивали возможность удаленной регистрации учетных записей на различных интернет-ресурсах и соцсетях через российскую платформу. Используя SIM-карточки украинских и российских операторов, злоумышленники создавали виртуальные анонимные аккаунты, через которые распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине. Целью публикации фейков были создание панического настроения в обществе и дискредитация украинской власти.
Также организаторы "ботоферм" осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона.
В ходе обысков по адресам нахождения специального оборудования изъяли компьютерную технику и почти 900 идентификаторов SIM-карточек мобильной связи. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, сегодня украинских провайдеров обязали ограничить доступ к более, чем 400 сайтов. Под ограничения попали украинские ресурсы и российские, такие как РБК и LiveJournal.
Также сообщалось, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украинский центр противодействия дезинформации заработает в стране с марта. Сейчас идет отбор команды в данную структуру.