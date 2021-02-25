Фейки про Україну і псевдомінування: у Львівській області викрили "ботоферму"

У Львівській області припинили діяльність "ботоферми". Її діяльність контролювалася з Росії.

Про це повідомляє управління Служби безпеки України у Львівській області.

За даними слідства, кілька жителів регіону влаштували роботу "ботоферм", які забезпечували можливість віддаленої реєстрації облікових записів на різних інтернет-ресурсах та соцмережах через російську платформу. Використовуючи SIM-картки українських і російських операторів, зловмисники створювали віртуальні анонімні акаунти, через які поширювали недостовірну інформацію про ситуацію в Україні. Метою публікації фейків були створення панічні настрої в суспільстві і дискредитація української влади.

Також організатори "ботоферм" здійснювали псевдоминирование об'єктів інфраструктури регіону.

В ході обшуків за адресами знаходження спеціального обладнання вилучили комп'ютерну техніку і майже 900 ідентифікаторів SIM-карток мобільного зв'язку. Досудове слідство триває.