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Фейки про Україну і псевдомінування: у Львівській області викрили "ботоферму"

Новость на русском → Львівська область, Четвер 25 лютого 2021 16:40
Фейки про Україну і псевдомінування: у Львівській області викрили "ботоферму" Фото: вилучення SIM-карток при обшуку (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Львівській області припинили діяльність "ботоферми". Її діяльність контролювалася з Росії.

Про це повідомляє управління Служби безпеки України у Львівській області.

За даними слідства, кілька жителів регіону влаштували роботу "ботоферм", які забезпечували можливість віддаленої реєстрації облікових записів на різних інтернет-ресурсах та соцмережах через російську платформу. Використовуючи SIM-картки українських і російських операторів, зловмисники створювали віртуальні анонімні акаунти, через які поширювали недостовірну інформацію про ситуацію в Україні. Метою публікації фейків були створення панічні настрої в суспільстві і дискредитація української влади.

Також організатори "ботоферм" здійснювали псевдоминирование об'єктів інфраструктури регіону.

В ході обшуків за адресами знаходження спеціального обладнання вилучили комп'ютерну техніку і майже 900 ідентифікаторів SIM-карток мобільного зв'язку. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, сьогодні українських провайдерів зобов'язали обмежити доступ до більш, ніж 400 сайтів. Під обмеження потрапили українські ресурси і російські, такі як РБК і LiveJournal.

Також повідомлялося, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Український центр протидії дезінформації запрацює в країні з березня. Зараз іде відбір команди в дану структуру.

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