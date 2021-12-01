Фейки о деле "Роттердам+" распространяются для давления на судей ВАКС, - адвокат

Манипуляции и фейки о деле "Роттердам+" распространяются целенаправленно для давления на судей Высшего антикоррупционного суда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката по делу Ирины Одинец.

"Накануне очередного суда по делу "Роттердам+", псевдоборец с коррупцией Виталий Шабунин опубликовал свой "основательный анализ", почему дело имеет право на жизнь, кто виноват и что делать. Однако в приведенных им фактах очень много манипуляций, если не сознательной лжи (но он антикоррупционер и не может врать). Поэтому, назовем это манипуляциями и попытаемся вернуть главу "ЦПК" к реальности", - заявила адвокат, расценив это как попытку давления на суд.

Одинец отметила, что при этом активисты даже не являются заявителем по этому делу.

"НАБУ отказалось начать расследование по заявлению ОО "ЦПК". При этом ОО "ЦПК" даже не обжаловало такой отказ", - добавила Одинец.