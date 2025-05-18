Кремль активізував масштабну операцію "Двійник" у розпал виборів в Польщі, - ГУР

Фейки Кремля

Нагадаємо, раніше ми писали, що Центр протидії дезінформації попереджає про нову хвилю пропаганди Кремля. Основна мета - дискредитувати процес мирних переговорів і поширити дезінформацію про "несамостійність" України.

ЦПД писали, що прогнозується також активізація інформаційних атак на Польщу напередодні президентських виборів 18 травня, а також спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові, спрямовані на розкол політичної ситуації в країні.

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