Кремль активизировал масштабную операцию "Двойник" в разгар выборов в Польше, - ГУР

Фейки Кремля

Напомним, ранее мы писали, что Центр противодействия дезинформации предупреждает о новой волне пропаганды Кремля. Основная цель - дискредитировать процесс мирных переговоров и распространить дезинформацию о "несамостоятельности" Украины.

ЦПД писали, что прогнозируется также активизация информационных атак на Польшу накануне президентских выборов 18 мая, а также попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове, направленные на раскол политической ситуации в стране.

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