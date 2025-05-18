Кремль активизировал масштабную операцию "Двойник" в разгар выборов в Польше, - ГУР

Россия перед выборами в Польше активизировала масштабную дезинформационную кампанию против Запада. Речь идет о спецоперации Doppelganger, которая имеет целью посеять раздор среди стран ЕС и НАТО
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО.
По информации ГУР, в рамках операции Doppelganger ("Двойник") российские спецслужбы создают фейковые новостные ресурсы, имитирующие влиятельные западные СМИ.
Через них Кремль распространяет ложную информацию, подаваемую как "авторитетная аналитика" или "эксклюзив".
Особую активность российские информационные каналы проявили с марта 2025 года.
Они используют соцсеть X (ранее Twitter), ботофермы, фейковые аккаунты под видом избирателей, а также манипулятивные новости на польском языке.
Основные месседжи сводятся к:
В ГУР отмечают, эти действия Кремля являются частью более широкой гибридной стратегии, направленной на ослабление единства Евросоюза и дестабилизацию демократических институтов в странах НАТО.
Напомним, ранее мы писали, что Центр противодействия дезинформации предупреждает о новой волне пропаганды Кремля. Основная цель - дискредитировать процесс мирных переговоров и распространить дезинформацию о "несамостоятельности" Украины.
ЦПД писали, что прогнозируется также активизация информационных атак на Польшу накануне президентских выборов 18 мая, а также попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове, направленные на раскол политической ситуации в стране.
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