Фейк із меседжами Кремля. Хакери зламали блог Матвійчук на "Українській правді"

Як з'явився фейк

21 вересня на сторінці блогу Яни Матвійчук в УП з'явився допис, до якого, за словами підприємиці, вона не мала жодного стосунку. Від її імені російські спецслужби опублікували текст, що засуджував удари по Форосу, представляючи їх як атаку ЗСУ на "мирні цивільні об'єкти".

"Мій акаунт на "Українській правді" був зламаний. Я не маю жодного відношення до фейкової публікації, що там з’явилася", - повідомила Яна Матвійчук.

Редакція УП оперативно відреагувала та видалила матеріал менш ніж за 30 хвилин після публікації.

Проте за цей короткий час кремлівські медіа синхронно поширили повідомлення про "засудження" українською блогеркою дій ЗСУ. Ідентичність їхніх публікацій вказує на централізовану інформаційно-психологічну операцію.

За словами Матвійчук, мета цієї операції була зрозумілою. "Ворог хотів дискредитувати мене особисто та створити ілюзію, що українські активісти засуджують удари ЗСУ. Це удар не лише по мені, а по всіх, хто підтримує армію", - вважає підприємиця

Яна Матвійчук зізнається, що ситуація була неприємна, але завдяки оперативним діям негативних наслідків вдалось уникнути, і її на її позицію це не мало жодного впливу.

"Я засуджую агресію РФ і піднімаю теми, важливі для нашої країни. Я схвалюю та підтримую удари ЗСУ по московії, якщо це дійсно удари ЗСУ. Жодні диверсії не зламають моєї позиції", - написала активістка у Facebook.

Вона нагадала про важливість інформаційної гігієни та закликала українців перевіряти джерела, захищати акаунти й використовувати двофакторну автентифікацію.

"Інформаційна війна є такою ж реальною, як і артилерійська. Єдність і підтримка ЗСУ - наша головна відповідь на провокації", - підсумувала Матвійчук.