Без Феттеля, але з чемпіонами. "Мерседес" склав список кандидатів на місце Хемілтона

Бос німецько-британської стайні звузив коло кандидатів на місце в кокпіті команди до трьох. Феттель до короткого переліку не потрапив.

Вольфф обиратиме напарника для Джорджа Расселла з-поміж пілота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, гонщика "Астон Мартіна" Фернандо Алонсо та юніора Андреа Кімі Антонеллі. Хтось з цих пілотів замінить в лавах стайні Льюїса Хемілтона. Британець сезон-2025 проведе за "Феррарі".

Видання підтвердило наміри Феттеля відновити кар'єру. Однак, "Мерседес" кандидатура багаторазового чемпіона світу не цікавить. Вочевидь, 36-річний німець претендуватиме на одну з вакансій у командах другого ешелону F1.

Нинішній сезон "Мерседес" розпочав непереконливо. Німецько-британська стайня після чотирьох гран-прі набрала лише 34 очки та йде на 4-й позиції в Кубку конструкторів. Наразі найкращий результат команди – 5-те місце Расселла в Бахрейні.