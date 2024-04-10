Без Феттеля, но с чемпионами. "Мерседес" составил список кандидатов на место Хэмилтона

Руководитель конюшни Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольфф составил шорт-лист претендентов на место в команде на сезон-2025 без четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Босс немецко-британской конюшни сузил круг кандидатов на место в кокпите команды до трех. Феттель в краткий перечень не попал.

Вольфф будет выбирать напарника для Джорджа Расселла из пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, гонщика "Астон Мартина" Фернандо Алонсо и юниора Андреа Кими Антонелли. Один из этих пилотов заменит в рядах конюшни Льюиса Хэмилтона. Британец сезон-2025 проведет за "Феррари".

Издание подтвердило намерения Феттеля возобновить карьеру. Однако "Мерседес" кандидатура многократного чемпиона мира не интересует. Очевидно, 36-летний немец будет претендовать на одну из вакансий в командах второго эшелона F1.

Нынешний сезон "Мерседес" начал неубедительно. Немецко-британская конюшня после четырех гран-при набрала всего 34 очка и идет на 4-й позиции в Кубке конструкторов. В данный момент лучший результат команды – 5-е место Расселла в Бахрейне.