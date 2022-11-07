ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Феттель "провезе" 1000 фанатів у фінальній гонці кар'єри у Формулі-1

Новость на русском →
Абу-Дабі, Понеділок 07 листопада 2022 16:58
Феттель "провезе" 1000 фанатів у фінальній гонці кар'єри у Формулі-1 Фото: Себастьян Феттель завершить кар'єру після сезону-2022 (facebook.com/AstonMartinF1Team)
Автор: Антон Федорців

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель вирішив яскраво завершити виступи в Королівських автоперегонах за допомогою благодійною акції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finallap.de.

35-річний пілот надав шанс уболівальникам "проїхати" разом із ним останній гран-прі нинішнього сезону. Німець проведе гонку в Абу-Дабі в спеціальному шоломі.

Феттель розмістить на захисному головному уборі 1000 світлин фанатів. Місця на шоломі розіграють на благодійному аукціоні "Останнє коло разом". Усі зібрані кошти стануть інвестицією в екологічні проекти ветерана.

Останнім етапом для Феттеля стане Гран-прі Абу-Дабі 20 листопада. Перед поїздкою до ОАЕ німецький пілот за кермом "Астон Мартіна" виступить у Бразилії. На трасі "Інтерлагос", де він тричі перемагав (2010, 2013, 2017), досвідчений гонщик виступить у спринті та традиційній гонці.

У липні Феттель оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1 після сезону-2022. За 15 років у Королівських автоперегонах він здобув 4 чемпіонські титули, 53 перемоги в гран-прі та 122 подіуми.

Фото: Проект шолома Себастьяна Феттеля на фінальний гран-прі (twitter.com/JMD_helmets)

Нагадаємо, що нідерландець Ферстаппен здобув перемогу в Мексиці після старту перед дуетом із "Мерседеса".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1 Себастьян Феттель
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ