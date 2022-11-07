Феттель "провезе" 1000 фанатів у фінальній гонці кар'єри у Формулі-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finallap.de .

35-річний пілот надав шанс уболівальникам "проїхати" разом із ним останній гран-прі нинішнього сезону. Німець проведе гонку в Абу-Дабі в спеціальному шоломі.

Феттель розмістить на захисному головному уборі 1000 світлин фанатів. Місця на шоломі розіграють на благодійному аукціоні "Останнє коло разом". Усі зібрані кошти стануть інвестицією в екологічні проекти ветерана.

Останнім етапом для Феттеля стане Гран-прі Абу-Дабі 20 листопада. Перед поїздкою до ОАЕ німецький пілот за кермом "Астон Мартіна" виступить у Бразилії. На трасі "Інтерлагос", де він тричі перемагав (2010, 2013, 2017), досвідчений гонщик виступить у спринті та традиційній гонці.

У липні Феттель оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1 після сезону-2022. За 15 років у Королівських автоперегонах він здобув 4 чемпіонські титули, 53 перемоги в гран-прі та 122 подіуми.

Фото: Проект шолома Себастьяна Феттеля на фінальний гран-прі (twitter.com/JMD_helmets)