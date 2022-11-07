Феттель "провезет" 1000 фанатов в финальной гонке карьеры в Формуле-1
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель решил ярко завершить выступления в Королевских автогонках с помощью благотворительной акции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finallap.de.
35-летний пилот предоставил болельщикам шанс "проехать" вместе с ним последний гран-при нынешнего сезона. Немец проведет гонку в Абу-Даби в специальном шлеме.
Феттель разместит на защитном головном уборе 1000 фотографий фанатов. Места на шлеме разыграют на благотворительном аукционе "Последний круг вместе". Все собранные денежные средства станут инвестицией в экологические проекты ветерана.
Последним этапом для Феттеля станет Гран-при Абу-Даби 20 ноября. Перед поездкой в ОАЭ немецкий пилот за рулем "Астон Мартина" выступит в Бразилии. На трассе "Интерлагос", где он трижды побеждал (2010, 2013, 2017), опытный гонщик выступит в спринте и традиционной гонке.
В июле Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1 после сезона-2022. За 15 лет в Королевских автогонках он завоевал 4 чемпионских титула, 53 победы в гран-при и 122 подиума.
Фото: Проект шлема Себастьяна Феттеля на финальный гран-при (twitter.com/JMD_helmets)
Напомним, что нидерландец Ферстаппен одержал победу в Мексике после старта впереди дуэта из "Мерседеса".
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