Феттель "провезет" 1000 фанатов в финальной гонке карьеры в Формуле-1

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finallap.de .

35-летний пилот предоставил болельщикам шанс "проехать" вместе с ним последний гран-при нынешнего сезона. Немец проведет гонку в Абу-Даби в специальном шлеме.

Феттель разместит на защитном головном уборе 1000 фотографий фанатов. Места на шлеме разыграют на благотворительном аукционе "Последний круг вместе". Все собранные денежные средства станут инвестицией в экологические проекты ветерана.

Последним этапом для Феттеля станет Гран-при Абу-Даби 20 ноября. Перед поездкой в ​​ОАЭ немецкий пилот за рулем "Астон Мартина" выступит в Бразилии. На трассе "Интерлагос", где он трижды побеждал (2010, 2013, 2017), опытный гонщик выступит в спринте и традиционной гонке.

В июле Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1 после сезона-2022. За 15 лет в Королевских автогонках он завоевал 4 чемпионских титула, 53 победы в гран-при и 122 подиума.

Фото: Проект шлема Себастьяна Феттеля на финальный гран-при (twitter.com/JMD_helmets)