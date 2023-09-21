Феттель повернувся до Формули-1 у несподіваній ролі: екологічні фото з Японії

Екс-пілот Королівських автоперегонів відкрив "бджолині готелі" на японському автодромі "Сузука". На спеціальній церемонії до нього приєдналися чинні гонщики F1, керівництво стаєнь і навіть президент серії Стефано Доменікалі.

Комахи отримали нові домівки в другому повороті траси. На відміну від вуликів "готелі" не виконуватимуть функцію збору меду, а надаватимуть бджолам прихисток в умовах зниження популяції по всій планеті. Кожна команда Формули-1 змонтувала свій "бджолиний готель" і пофарбувала його в чорно-жовті барви.

В останні роки Феттель захопився природоохоронним активізмом. Також він від початку повномасштабного вторгнення РФ постійно солідаризується з Україною та закликав надати українцям усю необхідну допомогу. Натомість на трасі німець з'являється лише в рамках історичних шоу.

Хто такий Себастьян Феттель

Німецький гонщик та один із найуспішніших пілотів в історії Формули-1. Чотириразовий чемпіон світу (2010, 2011, 2012, 2013 рр.).

У Королівських автоперегонах дебютував на Гран-прі США-2007, де фінішував 8-м. Другу частину сезону-2007 провів у "Торо Россо" та став 4-м на Гран-прі Китаю.

У сезоні-2008 сенсаційно тріумфував на Гран-прі Італії, стартувавши з поула. Стабільними виступами заробив місце в старшій команді "червоних биків".

У складі "Ред Булла" провів 6 сезонів, у чотирьох із яких фінішував першим у чемпіонаті. Звідти перебрався до "Феррарі", але так і не зміг повернути титул легендарній стайні.

Усього в активі Феттеля 53 перемоги у Формулі-1, що є третім результатом в історії чемпіонату. Також німець здобув 57 поулів і показав 38 найшвидших кіл. Оголосив про завершення кар'єри після сезону-2022.