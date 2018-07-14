На фестивале в Испании во время забегов быков пострадали 28 человек

В последний день фестиваля были госпитализированы шесть человек

На фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона пострадали 28 человек во время традиционных забегов быков. Об этом сообщает издание Sky News.

Так, указано, что в последний день фестиваля шесть человек были госпитализированы. Указано, что двое из них получили ушибы грудной клетки, трое - черепно-мозговые травмы, а еще один - ушиб поясницы.

"В целом 28 человек были ранены во время ежегодного забега быков на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания", - отмечает издание.

Также сообщается, что во время забега бык поднял одного из участников забега за платок, за который он зацепился углом, и протянул мужчину несколько десятков метров. Забег на 850 метров продолжался 2 минуты 12 секунд.

Следует отметить, что этот фестиваль ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. Его ежегодно посещают около миллиона туристов.

Напомним, 7 июля сообщалось, что на фестивале "Сан-Фермин" во время забега быков пострадали по меньшей мере четыре человека. Так, одного мужчину бык травмировал рогами, а еще трое мужчин попали под копыта животных. Все пострадавшие были госпитализированы.

Позже стало известно, что среди лиц, получивших травмы, 20-летний канадец. Остальные пострадавшие являются гражданами Испании, при этом один из них, 40-летний мужчина, получил тяжелые травмы, когда попал под копыта животных.