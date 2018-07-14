На фестивалі в Іспанії під час забігів биків постраждали 28 людей

В останній день фестивалю були госпіталізовані шестеро людей

На фестивалі Сан-Фермін в іспанському місті Памплона постраждали 28 людей під час традиційних забігів биків. Про це повідомляє видання Sky News.

Так, вказано, що в останній день фестивалю шестеро людей були госпіталізовані. Вказано, що двоє з них отримали забої грудної клітки, троє - черепно-мозкові травми, а ще один - забій попереку.

"Загалом 28 осіб були поранені під час щорічного забігу биків на фестивалі Сан-Фермін у Памплоні, Іспанія", - зазначає видання.

Також повідомляється, що під час забігу бик підняв одного з учасників забігу за хустку, за яку він зачепився рогом, і протягнув чоловіка через кілька десятків метрів. Забіг на 850 метрів тривав 2 хвилини 12 секунд.

Слід зазначити, що цей фестиваль щорічно проводиться у Памплоні з 6 по 14 липня. Його щорічно відвідують близько мільйона туристів.

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що на фестивалі "Сан-Фермін" під час забігу биків постраждали щонайменше четверо людей. Так, одного чоловіка бик травмував рогами, а ще троє чоловіків потрапили під копита тварин. Усі постраждалі були госпіталізовані.

Пізніше стало відомо, що серед осіб, які отримали травми, 20-річний канадець. Решта постраждалих є громадянами Іспанії, при цьому один з них, 40-річний чоловік, отримав важкі травми, коли потрапив під копита тварин.