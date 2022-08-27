UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии и "подарил" поул "Феррари"

Фото: Карлос Сайнс показал второе время в Спа (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Бельгии в Спа, но первым будет стартовать гонщик "Феррари" Карлос Сайнс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Действующий чемпион мира проехал быстрейший круг на одной из культовых трасс чемпионата. В финальной попытке он показал время 1:43.665 на "софте".

После первого сегмента квалификации борьбу прекратили Боттас ("Альфа Ромео"), Цунода ("Альфа Таури"), Магнуссен ("Хаас"), Латифи ("Уильямс") и Феттель ("Астон Мартин"). Во втором же завершили выступления Шумахер ("Хаас"), Стролл ("Астон Мартин"), Чжоу ("Альфа Ромео"), Гасли ("Альфа Таури") и Риккардо ("Макларен").

Ферстаппен потратил одну попытку на быстрый круг. Однако на стартовой решетке он будет лишь 15-м из-за замены двигателя. Рядом с ним будет и главный конкурент – Шарль Леклер на "Феррари". Причины те же.

Таким образом поул достался испанцу Карлосу Сайнсу ("Феррари"). Вместе с ним с первого ряда стартует второй пилот "Ред Булла" – Серхио Перес. Далее расположились ветераны – Фернандо Алонсо ("Альпин") и Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). За ними – Джордж Расселл ("Мерседес") и Алекс Албон ("Уильямс").

Гран-при Бельгии пройдет в воскресенье, 28 августа. Старт гонки – в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что автопроизводитель Audi объявил о присоединении к Формуле-1 перед сезоном-2026.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
FerrariФормула-1