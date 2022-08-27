Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии и "подарил" поул "Феррари"

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Бельгии в Спа, но первым будет стартовать гонщик "Феррари" Карлос Сайнс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации .

Действующий чемпион мира проехал быстрейший круг на одной из культовых трасс чемпионата. В финальной попытке он показал время 1:43.665 на "софте".

После первого сегмента квалификации борьбу прекратили Боттас ("Альфа Ромео"), Цунода ("Альфа Таури"), Магнуссен ("Хаас"), Латифи ("Уильямс") и Феттель ("Астон Мартин"). Во втором же завершили выступления Шумахер ("Хаас"), Стролл ("Астон Мартин"), Чжоу ("Альфа Ромео"), Гасли ("Альфа Таури") и Риккардо ("Макларен").

Ферстаппен потратил одну попытку на быстрый круг. Однако на стартовой решетке он будет лишь 15-м из-за замены двигателя. Рядом с ним будет и главный конкурент – Шарль Леклер на "Феррари". Причины те же.

Таким образом поул достался испанцу Карлосу Сайнсу ("Феррари"). Вместе с ним с первого ряда стартует второй пилот "Ред Булла" – Серхио Перес. Далее расположились ветераны – Фернандо Алонсо ("Альпин") и Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). За ними – Джордж Расселл ("Мерседес") и Алекс Албон ("Уильямс").

Гран-при Бельгии пройдет в воскресенье, 28 августа. Старт гонки – в 16:00 по киевскому времени.