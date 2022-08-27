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Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Бельгії та "подарував" поул "Феррарі"

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Спа, Субота 27 серпня 2022 18:39
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Бельгії та "подарував" поул "Феррарі" Фото: Карлос Сайнс показав другий час у Спа (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен переміг у кваліфікації Гран-прі Бельгії у Спа, але першим стартуватиме гонщик "Феррарі" Карлос Сайнс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Чинний чемпіон світу проїхав найшвидше коло на одній із культових трас чемпіонату. У фінальній спробі він показав час 1:43.665 на "софті".

Після першого сегменту кваліфікації боротьбу припинили Боттас ("Альфа Ромео"), Цунода ("Альфа Таурі"), Магнуссен ("Хаас"), Латіфі ("Вільямс") і Феттель ("Астон Мартін"). Натомість у другому завершили виступи Шумахер ("Хаас"), Стролл ("Астон Мартін"), Чжоу ("Альфа Ромео"), Гаслі ("Альфа Таурі") та Ріккардо ("Макларен").

Ферстаппен витратив одну спробу на швидке коло. Проте, на стартовій решітці він буде лише 15-м через заміну двигуна. Поруч із ним буде і головний конкурент – Шарль Леклер на "Феррарі". Причини ті ж.

Тож поул дістався іспанцю Карлосу Сайнсу ("Феррарі"). Разом із ним із першого ряду візьме старт другий пілот "Ред Булла" – Серхіо Перес. Далі розташувалися ветерани – Фернандо Алонсо ("Альпін") і Льюїс Хемілтон ("Мерседес"). За ними – Джордж Расселл ("Мерседес") і Алекс Албон ("Вільямс").

Гран-прі Бельгії відбудеться в неділю, 28 серпня. Старт гонки – о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що автовиробник Audi оголосив про приєднання до Формули-1 перед сезоном-2026.

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