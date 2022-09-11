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Ферстаппен выиграл гонку Формулы-1 в логове "Феррари"

Фото: Макс Ферстаппен снова стал лучшим в гран-при (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Очередной победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из "Ред Булл" завершился Гран-при Италии на автодроме в Монце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На старте гонки Леклер на "Феррари" сумел удержать лидирующую позицию от посягательств Расселла ("Мерседес"). Провалился Норрис, который на "Макларене" со второго ряда откатился в конец первой десятки.

Героем же старта стал лидер сезона Ферстаппен. Пилот "Ред Булл" стартовал 7-м из-за штрафа, но уже в начале второго круга стал третьим, опередив на стартовой прямой Риккардо ("Макларен"). Впоследствии он обошел и Расселла.

Леклер на 13-м круге уехал в боксы, когда на трассе был виртуальный автомобиль безопасности. Пилот "Феррари" начал штамповать быстрые круги на резине "медиум", пока Ферстаппен и Расселл оставались на "софте". Нидерландец сделал пит-стоп только на 26-м круге и вышел вторым с отставанием ориентировочно в 10 секунд от Леклера.

Теперь Ферстаппен серией быстрых кругов начал "съедать" отставание от монегаска. Только за пять кругов действующий чемпион мира сократил разрыв до 7-ми секунд. Леклер, однако, не стал ждать, пока нидерландский пилот догонит его и пошел на второй пот за "софтом".

Но беда в том, что пилот "Феррари" даже на условно более быстрой резине не смог отыграть серьезное отставание от Ферстаппена. Последним шансом Леклера стал автомобиль безопасности, за пять кругов до финиша выехавший на трассу. Сефети-кар собрал за собой все болиды, но маршалы замешкались с эвакуацией болида Риккардо, так что пелотон так и финишировал цепочкой на малых скоростях.

Классификация Гран-при Италии-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Шарль Леклер (+2.446)
  3. Джордж Расселл (+3.405)

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Формула-1