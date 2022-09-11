Ферстаппен виграв гонку Формули-1 в лігві "Феррарі"

На старті гонки Леклер на "Феррарі" зумів втримати позицію лідера від посягань Расселла ("Мерседес"). Натомість провалився Норріс, який на "Макларені" з другого ряду відкотився у кінець першої десятки.

Героєм же старту став лідер сезону Ферстаппен. Пілот "Ред Булла" стартував 7-м через штраф, але вже на початку другого кола став третім, випередивши на стартовій прямій Ріккардо ("Макларен"). Згодом він обійшов і Расселла.

Натомість Леклер на 13-му колі поїхав у бокси, коли на трасі був віртуальний автомобіль безпеки. Пілот "Феррарі" почав штампувати швидкі кола на гумі "медіум", поки Ферстаппен і Расселл залишалися на "софті". Нідерландець зробив піт-стоп аж на 26-му колі та вийшов другим із відставанням орієнтовно на 10 секунд від Леклера.

Тепер Ферстаппен серією швидких кіл почав "з'їдати" відставання від монегаска. Щойно за п'ять кіл чинний чемпіон світу скоротив розрив до 7-ми секунд. Леклер, однак, не став чекати, поки нідерландський пілот наздожене його та пішов на другий піт за "софтом".

Та біда в тім, що пілот "Феррарі" навіть на умовно швидшій гумі не зміг відіграти серйозне відставання від Ферстаппена. Останнім шансом Леклера став автомобіль безпеки, який за п'ять кіл до фінішу виїхав на трасу. Сефетікар зібрав за собою усі боліди, але маршали забарилися з евакуацією боліда Ріккардо, тож пелотон так і фінішував ланцюжком на малих швидкостях.

Доповнили топ-10 Сайнс ("Феррарі"), Хемілтон ("Мерседес"), Перес ("Ред Булл"), Норріс ("Макларен"), Гаслі ("Альфа Таурі"), Де Вріз ("Вільямс") і Чжоу ("Альфа Ромео"). Найшвидше коло показав Перес – 1:24.030.

Класифікація Гран-прі Італії-2022: