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Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию Гран-при Канады, ветеран Алонсо возьмет старт рядом

Фото: Макс Ферстаппен и чемпион мира-1997 Жак Вильнев (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Лидер сезона-2022 в Формуле-1 Макс Ферстаппен, несмотря на сложные погодные условия, сумел стать первым в квалификации на Автодроме имени Жиля Вильнева. В то же время в топ-6 сплошные неожиданности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

В финальном сегменте квалификации чемпион мира показал лучшее время на промежуточной резине. Лучший круг Ферстаппена – 1:21.299. Выйти из одной минуты и 22 секунд сумел еще один пилот. Алонсо проехал лучшую попытку за 1:21.944.

Со второго ряда в воскресенье будут стартовать гонщик "Феррари" Карлос Сайнс и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). А третий ряд оккупировал дуэт из "Хааса" – Кевин Магнуссен и Мик Шумахер. Для сына легенды Ф-1 шестая стартовая позиция пока является лучшей в карьере.

За "Хаасами" разместятся Эстебан Окон ("Альпин") и Джордж Расселл на "Мерседесе". Британец стал единственным пилотом, решившимся в третьем сегменте поехать на сликах. Однако риск себя не оправдал – Расселл оказался в траве после первой сотни метров.

Дополнили топ-10 Даниэль Риккардо из "Макларена" и гонщик "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюй. Один из претендентов на титул – Шарль Леклер ("Феррари") – прекратил борьбу во 2-м сегменте, поскольку будет стартовать с последнего ряда из-за замены турбины и электронного блока.

К слову, Мельбурн подписал новый 10-летний контракт на проведение гран-при Формулы-1.

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Формула-1