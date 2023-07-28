ua en ru
Пт, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ферстаппен потеряет пять позиций на старте Гран-при Бельгии: что произошло

Новина українською →
Спа, Пятница 28 июля 2023 12:27
Ферстаппен потеряет пять позиций на старте Гран-при Бельгии: что произошло Фото: Макс Ферстаппен (слева) предоставит фору Серхио Пересу и другим (facebook.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Лидер общего зачета чемпионата мира Формула-1 Макс Ферстаппен лишится позиций на стартовой решетке автодрома "Спа-Франкоршам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport.

Пилот "Ред Булл" потеряет 5 мест на старте из-за замены коробки переключения передач. В пятницу утром австрийская конюшня подтвердила выход из лимита агрегатов на сезон.

Ферстаппен первым из пелотона превысил количество разрешенных КПП в этом году (4). "Ред Булл" решил заменить коробку передач именно на Гран-при Бельгии, учитывая особенности трассы – легкость обгонов. В прошлом году нидерландец стартовал 14-м, но уже на 12-м круге вышел в лидеры.

Вплотную к потере позиций на стартовой решетке подобрались и другие гонщики. К примеру, партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес недавно установил четвертую КПП. Тот же по порядку агрегат установлен на болидах пилота "Альпин" Гасли, а также Магнуссена и Хюлькенберга (оба – "Хаас").

Гран-при Бельгии в этом году пройдет 28-30 июля. В пятницу запланирована свободная практика и квалификация перед гонкой в воскресенье. В субботу же состоятся квалификационные заезды перед спринтом и короткая гонка.

К слову, нидерландец Ферстаппен триумфовал на "Хунгароринге" после старта со второй позиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
Выходные в августе. Будем ли отдыхать на День Независимости Украины
Выходные в августе. Будем ли отдыхать на День Независимости Украины
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов