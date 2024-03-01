Ферстаппен виграв першу кваліфікацію сезону-2024 Формули-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації .

Нідерландець показав найкращий час на стартовому етапі на острові в Перській затоці. У фінальній спробі він проїхав коло за 1:29.179 хвилини.

Після першого сегменту кваліфікації припинили виступи пілоти "Альпін" Гаслі та Окон, Сарджент ("Вільямс") та гонщики "Кік Заубера" Чжоу та Боттас. Натомість після другого вибули Магнуссен із "Хааса", пілот РБ Ріккардо, гонщик "Вільямса" Албон, Стролл із "Астон Мартіна" та Цунода (РБ).

У перших двох частинах сесії передували пілоти "Феррарі" – Сайнс і Леклер. Останній і склав конкуренцію Ферстаппену в боротьбі за поул. Після першої серії кіл монегаск відстав від чинного чемпіона всього на півдесятої секунди. Та потім нідерландський пілот додав і привіз Леклеру чверть секунди.

Гран-прі Лас-Бахрейну відбудеться в суботу, 2 березня. Старт призначений на 17:00 за київським часом. Тривалість – 57 кіл.