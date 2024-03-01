ua en ru
Пт, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ферстаппен виграв першу кваліфікацію сезону-2024 Формули-1

Сахір, П'ятниця 01 березня 2024 19:13
UA EN RU
Ферстаппен виграв першу кваліфікацію сезону-2024 Формули-1 Фото: Макс Ферстаппен підтвердив статус фаворита на новий сезон (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен переміг у кваліфікаційних заїздах на автодромі "Сахір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Нідерландець показав найкращий час на стартовому етапі на острові в Перській затоці. У фінальній спробі він проїхав коло за 1:29.179 хвилини.

Після першого сегменту кваліфікації припинили виступи пілоти "Альпін" Гаслі та Окон, Сарджент ("Вільямс") та гонщики "Кік Заубера" Чжоу та Боттас. Натомість після другого вибули Магнуссен із "Хааса", пілот РБ Ріккардо, гонщик "Вільямса" Албон, Стролл із "Астон Мартіна" та Цунода (РБ).

У перших двох частинах сесії передували пілоти "Феррарі" – Сайнс і Леклер. Останній і склав конкуренцію Ферстаппену в боротьбі за поул. Після першої серії кіл монегаск відстав від чинного чемпіона всього на півдесятої секунди. Та потім нідерландський пілот додав і привіз Леклеру чверть секунди.

Гран-прі Лас-Бахрейну відбудеться в суботу, 2 березня. Старт призначений на 17:00 за київським часом. Тривалість – 57 кіл.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
NEWS
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня