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Ферстаппен выиграл первую квалификацию сезона-2024 Формулы-1

Сахир, Пятница 01 марта 2024 19:13
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Ферстаппен выиграл первую квалификацию сезона-2024 Формулы-1 Фото: Макс Ферстаппен подтвердил статус фаворита на новый сезон (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен победил в квалификационных заездах на автодроме "Сахир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Нидерландец показал лучшее время на стартовом этапе на острове в Персидском заливе. В финальной попытке он проехал круг за 1:29.179 минуты.

После первого сегмента квалификации прекратили выступления пилоты "Альпин" Гасли и Окон, Сарджент ("Уильямс") и гонщики "Кик Заубера" Чжоу и Боттас. После второго выбыли Магнуссен из "Хааса", пилот РБ Риккардо, гонщик "Уильямса" Албон, Стролл из "Астон Мартина" и Цунода (РБ).

В первых двух частях сессии первенствовали пилоты "Феррари" – Сайнс и Леклер. Последний и составил конкуренцию Ферстаппену в борьбе за поул. После первой серии кругов монегаск отстал от действующего чемпиона всего на полдесятой секунды. Но потом нидерландский пилот прибавил и привез Леклеру четверть секунды.

Гран-при Лас-Бахрейна состоится в субботу, 2 марта. Старт назначен на 17:00 по киевскому времени. Продолжительность – 57 кругов.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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