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Аутсайдер Формули-1 обрав пілота на сезон-2023: на місце претендував Шумахер

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Банбері, Четвер 17 листопада 2022 09:13
Аутсайдер Формули-1 обрав пілота на сезон-2023: на місце претендував Шумахер Фото: Ніко Хюлькенберг повернеться в пелотон (facebook.com/AstonMartinF1Team)
Автор: Антон Федорців

Американська стайня "Хаас" остаточно визначилася з долею Міка Шумахера на наступний сезон Королівських автоперегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

За кермо "Хааса" в новій кампанії сяде Ніко Хюлькенберг. Досвідчений німець відновить повноцінні виступи у Формулі-1 після трьох років у ролі резервіста.

35-річний пілот замінить у складі американської стайні Міка Шумахера. Син семиразового чемпіона світу за два сезони в команді не зміг переконати босів команди Джина Хааса та Гюнтера Штайнера в своїй профпридатності. Найімовірніше, 23-річний німець у сезоні-2023 матиме роль резервного пілота деінде.

Шумахер-молодший дебютував у Формулі-1 торік. На цей момент він провів 43 гран-прі, в яких набрав 12 очок. Найкращий результат – 6-те місце на Гран-прі Австрії цьогоріч.

Хто такий Ніко Хюлькенберг

Німецький гонщик, переможець GP2 Series (2009) і "24 годин Ле-Мана" (2015). У 2022 році підмінив Себастьяна Феттеля на двох етапах.

У Формулі-1 дебютував у сезоні-2010 за кермом "Вільямса". Також виступав за "Форс Індію", "Заубер", "Рено", "Рейсінг Пойнт", "Астон Мартін".

Хюлькенберг є володарем сумного рекорду з найбільшою кількістю гонок у F1 без подіумів (181 старт). У його активі 1 поул (Сан-Паулу-2010) і 2 найшвидших кола.

До слова, британець Расселл тріумфував на Гран-прі Бразилії за кермом "Мерседеса".

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