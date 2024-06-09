Ферстаппен выиграл хаотичный полудождевой Гран-при Канады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Пелотон вынужден был стартовать на влажной трассе, поэтому гонщики выбрали промежуточный тип резины. Впрочем, пилоты "Хааса" Магнуссен и Хюлькенберг решили рискнуть и взяли дождевые комплекты.

На первых кругах они получили преимущество. Магнуссен даже успел подняться на 4-е место, но асфальт быстро начал подсыхать, так что конюшне пришлось звать обоих в боксы. Впоследствии начались качели среди лидеров.

На 20-м круге пилот "Макларена" Норрис с помощью системы DRS обошел Ферстаппена в борьбе за вторую позицию, а на следующем оставил позади еще и Расселла ("Мерседес"). Тот срезал поворот, потому вообще опустился на третье место. Добавил интригу в этап гонщик "Уильямса" Сарджент, который фирменной аварией спровоцировал появление сейфти-кара.

Автомобиль безопасности заставил пилотов действовать нестандартно. Ферстаппен, Расселл, а также второй пилот "Макларена" Пиастри уехали в боксы, а вот Норрис решил остаться и с более поздним пит-стопом потерял две позиции. В этом же стиле он действовал во время второй волны визитов в боксы. В конце концов после нескольких обменов местами с Расселлом гонщик "Макларена" закрепился на второй позиции.

Пока же Ферстаппен уезжал от всех преследователей, нешуточная борьба развернулась за подиум. Расселл неудачной атакой на Пиастри пропустил вперед напарника по команде Хэмилтона. Ветеран разобрался с австралийцем из "Макларена", а затем уступил Расселлу третье место. Зато удовлетворился самым быстрым кругом.

Классификация Гран-при Канады-2024: