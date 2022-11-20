Ферстаппен выиграл финальный этап сезона Формулы-1 и обновил рекорд по количеству побед

Пятнадцатой победой пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена в этом году завершился этап Королевских автогонок в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Старт гонки прошел без эксцессов – вся группа лидеров сохранила свои позиции. Ферстаппен начал уезжать от партнера по команде Переса и Леклера из "Феррари", которые в очной дуэли должны были определить вице-чемпиона сезона.

Зато немного интереснее было позади. Там решили подарить шоу Сайнс ("Феррари") и пилот "Мерседеса" Хэмилтон. Испанец потерял позицию в пользу британца, а после нескольких кругов прессинга соперника все же вернул 4-е место Скудерии.

Решающим фактором в определении мест за спиной Ферстаппена на подиуме и в чемпионате стала тактика. Леклер провел длинный первый отрезок на резине "медиум". А когда Перес во второй раз уехал в боксы за "хардом", то монегаск остался на трассе до конца гонки.

Мексиканский пилот "Ред Булла" до последнего пытался догнать "Феррари", но все же отстал почти на полторы секунды. Четвертым стал Сайнс, а дополнили топ-10 Расселл ("Мерседес"), Норрис ("Макларен"), Окон ("Альпин"), Стролл ("Астон Мартин"), Риккардо ("Макларен") и Феттель ("Астон Мартин" "), проведший финальную гонку в карьере.

Для Ферстаппена победа в ОАЭ стала 15-й в нынешнем сезоне Формулы-1. Этот показатель станет новым ориентиром для всех пилотов Королевских автогонок. Нидерландец на две победы обошел предыдущих обладателей рекорда – Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля (по 13). Правда, у немцев лучший процент побед – 72,22% и 68,42% соответственно против 68,18% двукратного чемпиона.

Классификация Гран-при Абу-Даби-2022:

Макс Ферстаппен Чарль Леклер (+8.771) Серхио Перес (+10.093)



Результаты гонки сформировали окончательный общий зачет: Ферстаппен – 454 очка, Леклер – 308, Перес – 305. В Кубке конструкторов победил "Ред Булл" (759 пунктов), "Феррари" удержали второе место (554), а третьим стал "Мерседес" 515).