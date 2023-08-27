Ферстаппен виграв дощовий Гран-прі Нідерландів і повторив рекорд Феттеля

На першій сотні метрів дистанції змін на чолі пелотону не сталося. Та вже під кінець першого кола над автодромом пішов рясний дощ, тож гонщики хаотично почали заїжджати в бокси. Виграв від метушні Перес ("Ред Булл"), який вирвався в лідери.

Натомість на другій позиції несподівано опинився гонщик "Альфа Ромео" Чжоу. Переможець же кваліфікації Ферстаппен із "Ред Булла" відкотився на третю сходинку. Проте, нідерландець швидко розібрався і з китайцем, і з партнером по команді.

Згодом трійка лідерів у складі Ферстаппена, Переса та Алонсо ("Астон Мартін") стабілізувалася. Головні ж події відбувалися за межами топ-3, де на провідних ролях замість звичних пілотів "Феррарі", "Мерседеса" чи хоча б "Макларена" опинилися гонщик "Альпін" Гаслі та Албон із "Вільямса".

Повернути інтригу в етап вирішила погода. Орієнтовно за 10 кіл до фінішу розпочалася справдешня тропічна злива, а після вильоту кількох гонщиків за межі траси директор гонки вивісив червоний прапор, зупинивши змагання на невизначений час.

Вимушена пауза тривала понад півгодини. Зрештою, пілоти повернулися на трасу за автомобілем безпеки, а потім отримали змогу провести 6 кіл у гоночному режимі. Ферстаппен довів справу до перемоги під пресингом Алонсо, який ще до зупинки гонки випередив Переса. Мексиканець же отримав 5-секундний штраф за перевищення швидкості на пітлейн і втратив подіум на користь Гаслі.

Для нідерландця перемога в Зандворті стала дев'ятою поспіль. Він повторив досягнення чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля. Лише цим двом пілотам вдавалося виграти таку кількість етапів без перерв.

Класифікація Гран-прі Нідерландів-2023: