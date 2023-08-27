Ферстаппен выиграл дождевой Гран-при Нидерландов и повторил рекорд Феттеля

На первой сотне метров дистанции перемен во главе пелотона не произошло. Но уже к концу первого круга над автодромом пошел обильный дождь, поэтому гонщики хаотично начали заезжать в боксы. Выиграл от суеты Перес ("Ред Булл"), вырвавшийся в лидеры.

На второй позиции неожиданно оказался гонщик "Альфа Ромео" Чжоу. Победитель же квалификации Ферстаппен из "Ред Булла" откатился на третье место. Однако нидерландец быстро разобрался и с китайцем, и с партнером по команде.

Затем тройка лидеров в составе Ферстаппена, Переса и Алонсо ("Астон Мартин") стабилизировалась. Главные события происходили за пределами топ-3, где на ведущих ролях вместо привычных пилотов "Феррари", "Мерседеса" или хотя бы "Макларена" оказались гонщик "Альпин" Гасли и Албон из "Уильямса".

Вернуть интригу в этап решила погода. Ориентировочно за 10 кругов до финиша начался настоящий тропический ливень, а после вылета нескольких гонщиков за пределы трассы директор гонки вывесил красный флаг, остановив соревнования на неопределенное время.

Вынужденная пауза длилась более получаса. В конце концов пилоты вернулись на трассу за автомобилем безопасности, а затем получили возможность провести 6 кругов в гоночном режиме. Ферстаппен довел дело до победы под прессингом Алонсо, еще до остановки гонки опередившего Переса. Мексиканец же получил 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-лейн и потерял подиум в пользу Гасли.

Для нидерландца победа в Зандворте стала девятой подряд. Он повторил достижение четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Только этим двум пилотам удавалось выиграть такое количество этапов без перерывов.

Классификация Гран-при Нидерландов-2023: