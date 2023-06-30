ua ru
Пт, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ферстаппен виграв четверту поспіль кваліфікацію у Формулі-1

Новость на русском →
Шпільберг, П'ятниця 30 червня 2023 19:12
Ферстаппен виграв четверту поспіль кваліфікацію у Формулі-1 Фото: Макс Ферстаппен був недосяжним для конкурентів (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Дворазовий чемпіон світу Макс Ферстаппен стартуватиме першим на автодромі "Ред Булл Ринг" в австрійському Шпільберзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Нідерландець продемонстрував найкращий час на трасі в Штірії. У фінальній спробі він проїхав найшвидше коло за 1:04.391 на шинах "софт".

У першому сегменті з боротьби за поул вибули пілоти "Альфа Таурі" Де Вріз і Цунода, Магнуссен із "Хааса", гонщик "Вільямса" Сарджент і Чжоу ("Альфа Ромео"). Натомість у другому завершили виступи пілот "Ред Булла" Перес, Боттас на "Альфа Ромео", Піастрі ("Макларен"), гонщик "Альпін" Окон і Расселл із "Мерседеса".

У фіналі кваліфікації пілот "Ред Булла" Ферстаппен захопив лідерство зі старту. Друга спроба лідера сезону стала ще кращою, але під картатим прапором його ледь не випередив Леклер. Гонщик "Феррарі" відстав лише на 0.048 секунди. Тим часом другий ряд сформували інший пілот Скудерії Сайнс і Норріс із "Макларена".

Гран-прі Австрії відбудеться у неділю, 2 липня. Старт гонки о 16:00 за київським часом. Натомість у суботу о 17:30 відбудеться спринтерський заїзд.

До слова, напередодні "Феррарі" очолила рейтинг найдорожчих команд Формули-1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
NEWS
Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"
Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни