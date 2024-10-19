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Ферстаппен виграв четвертий спринт сезону Формули-1 у Техасі

Фото: Макс Ферстаппен провів заїзд у гордій самотності (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Нідерландський пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен тріумфував у короткій гонці на "Трасі Америк" в Остіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спринту.

На перших метрах дистанції чинний чемпіон зберіг першу позицію від посягань конкурентів. Натомість гонщик "Макларена" Норріс пірнув у перший поворот перед Расселлом ("Мерседес") і Леклером ("Феррарі") та піднявся на друге місце.

Утім, створити тиск на Ферстаппена британець не зумів. На тривалий період епіцентр подій змістився за межі проміжного подіуму – Леклер і Сайнс влаштували видовищну боротьбу за 4-те місце. Зрештою, іспанець пройшов партнера по команді на 6-му колі.

На 9-му же Сайнс зумів випередити Расселла, а коло по тому пілота "Мерседеса" обійшов і Леклер. Здавалося, що залікова вісімка стабілізувалася. Однак, на фінальному колі "Феррарі" кинулася атакувати Норріса. Сайнс скористався помилкою Норріса на гальмуванні, а от Леклер пройти британського гонщика не зумів.

Ферстаппен підтвердив статус короля спринтів, вигравши четвертий з чотирьох коротких заїздів цьогоріч. Окрім того, нідерландець вперше за тривалий час зміцнив лідерство в чемпіонаті, збільшивши перевагу над Норрісом до 54-х очок. Основна гонка відбудеться в неділю – старт о 22:00 за київським часом.

Класифікація спринту Гран-прі США-2024:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Карлос Сайнс (+3.882)
  3. Ландо Норріс (+6.240)

 

До слова, раніше "Тойота" повернулася до Формули-1 в новому статусі.

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Формула-1