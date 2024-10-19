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Ферстаппен выиграл четвертый спринт сезона Формулы-1 в Техасе

Фото: Макс Ферстаппен провел заезд в гордом одиночестве (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен триумфовал в короткой гонке на "Трассе Америк" в Остине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты спринта.

На первых метрах дистанции действующий чемпион сохранил первую позицию от посягательств конкурентов. В свою очередь гонщик "Макларена" Норрис нырнул в первый поворот перед Расселлом ("Мерседес") и Леклером ("Феррари") и поднялся на второе место.

Впрочем, создать давление на Ферстаппена британец не смог. На длительный период эпицентр событий сместился за пределы промежуточного подиума – Леклер и Сайнс устроили зрелищную борьбу за 4-е место. В конце концов испанец прошел партнера по команде на 6-м круге.

На 9-м же Сайнс сумел опередить Расселла, а после пилота "Мерседеса" обошел и Леклер. Казалось, что зачетная восьмерка стабилизировалась. Однако на финальном круге "Феррари" бросилась атаковать Норриса. Сайнс воспользовался ошибкой Норриса на торможении, а вот Леклер пройти британского гонщика не смог.

Ферстаппен подтвердил статус короля спринтов, выиграв четвертый из четырех коротких заездов этого года. Кроме того, нидерландец впервые за длительное время укрепил лидерство в чемпионате, увеличив преимущество над Норрисом до 54-х очков. Основная гонка состоится в воскресенье – старт в 22:00 по Киеву.

Классификация спринта Гран-при США-2024:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Карлос Сайнс (+3.882)
  3. Ландо Норрис (+6.240)

 

К слову, ранее "Тойота" вернулась в Формулу-1 в новом качестве.

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Формула-1