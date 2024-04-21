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Ферстаппен уверенно победил на первом за 5 лет Гран-при Китая

Шанхай, Воскресенье 21 апреля 2024 11:47
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Ферстаппен уверенно победил на первом за 5 лет Гран-при Китая Фото: Макс Ферстаппен одержал четвертую победу в пяти гран-при (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен за рулем "Ред Булла" триумфовал на автодроме в китайском Шанхае.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

На первых метрах дистанции пилот "Астон Мартина" Алонсо вырвался на второе место, опередив Переса из "Ред Булла". Тем не менее, на 5-м круге мексиканец отдал должок испанскому ветерану, а еще три спустя его прошел и гонщик "Макларена" Норрис.

Постепенно от стартового провала пришел в себя пилот "Феррари" Леклер. К 12-му кругу монегаск успел подняться на пятое место, опередив Расселла ("Мерседес") и гонщика "Макларена" Пиастри. Леклер вместе с напарником решил растянуть первый отрезок, ожидая появления сейфти-кара.

Своего Скудерия дождалась на 22-м круге, когда Леклер под виртуальным автомобилем безопасности посетил боксы. Однако, вовремя на такие условия гонки среагировали и в "Макларене", сразу же отправив на пит-стоп и Норриса. Как следствие, за Ферстаппеном перед возобновлением гонки собрался целый пелотон.

Леклер с третьей позиции не смог догнать пилота "Макларена". Более того, на 39-м круге его прошел Перес. Тем не менее, и гонщик "Ред Булла" подобраться к Норрису не сумел. В конце концов мексиканец и монегаск смирились с третьей и четвертой позициями соответственно.

Зато Ферстаппен фактически так и не почувствовал конкуренцию на протяжении всей дистанции. Для нидерландского пилота победа в Шанхае – четвертая в пяти этапах сезона-2024. Дополнили топ-10 Сайнс ("Феррари"), Расселл, Алонсо с дополнительным баллом за самый быстрый круг, Пиастри, гонщик "Мерседеса" Хэмилтон и пилот "Хааса" Хюлькенберг.

Классификация Гран-при Китая-2024:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Ландо Норрис (+13.724)
  3. Серхио Перес (+18.661)

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