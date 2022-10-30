Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Мексики та побив рекорд Формули-1 за перемогами в сезоні

На старті чинний чемпіон зумів зберегти лідерство від посягань конкурентів. Натомість невдахою перших сотень метрів дистанції став Расселл ("Мерседес"), якого обійшов партнер по команді Хемілтон і Перес із "Ред Булла". Цей порядок протримався до хвилі піт-стопів.

Першими в бокси поїхали пілоти "Ред Булла", яким пророкували по два піт-стопи. Та витривалість гуми під час гонки дозволила "червоним бикам" перейти на стратегію з одним відвідуванням боксів, як раніше планували в "Мерседесі". Як наслідок, після 35-го кола з піт-стопом Расселла нагорі знову оформилася четвірка лідерів у складі Ферстаппена, Хемілтона, Переса та самого британця.

Упродовж тривалого часу розриви між пілотами були стабільними. Зокрема, нідерландець тримав 7-разового чемпіона на відстані 9-10 секунд, той випереджав мексиканського пілота орієнтовно на 2 секунди, а Расселл від нього відстав ще на 5-6 секунд.

Зрештою, бажаної інтриги на фініші вболівальники так і не дочекалися – топ-четвірка фінішувала на місцях, на яких закріпилася ще після першого кола. За ними спокійно завершили гонку пілоти "Феррарі" Сайнс і Леклер. Доповнили топ-10 Ріккардо, Окон, Норріс і Боттас.

Для Ферстаппена перемога на трасі братів Родрігес стала 14-ю у нинішньому сезоні. Цей результат дозволив побити рекорд Міхаеля Шумахера та Себастьяна Феттеля, які раніше перемагали по 13 разів за сезон.

Класифікація Гран-прі Мексики-2022: