Ферстаппен триумфовал на Гран-при Мексики и побил рекорд Формулы-1 по победах в сезоне

На старте действующий чемпион сумел уберечь лидерство от посягательств конкурентов. Неудачником первых сотен метров дистанции стал Расселл ("Мерседес"), которого обошел партнер по команде Хэмилтон и Перес из "Ред Булла". Этот порядок продержался до волны пит-стопов.

Первыми в боксы поехали пилоты "Ред Булла", которым прочили по два пит-стопа. Но выносливость резины во время гонки позволила "красным быкам" перейти на стратегию с одним посещением боксов, как ранее планировали в "Мерседесе". Как следствие, после 35-го круга с пит-стопом Расселла наверху снова оформилась четверка лидеров в составе Ферстаппена, Хэмилтона, Переса и самого британца.

Долгое время разрывы между пилотами были стабильными. В частности, нидерландец держал 7-кратного чемпиона на расстоянии 9-10 секунд, тот опережал мексиканского пилота ориентировочно на 2 секунды, а Расселл от него отстал еще на 5-6 секунд.

В конце концов, желаемую интригу на финише болельщики так и не дождались – топ-четверка финишировала на местах, на которых закрепилась еще после первого круга. За ними спокойно завершили гонку пилоты "Феррари" Сайнс и Леклер. Дополнили топ-10 Риккардо, Окон, Норрис и Боттас.

Для Ферстаппена победа на трассе братьев Родригес стала 14-й в нынешнем сезоне. Этот результат позволил побить рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, ранее побеждавших по 13 раз за сезон.

Классификация Гран-при Мексики-2022: