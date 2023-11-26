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Ферстаппен тріумфував у фінальному гран-прі, "Мерседес" став другим у Кубку конструкторів

Фото: Макс Ферстаппен виграв 19 етапів цьогоріч (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен за кермом "Ред Булла" переміг на останньому етапі сезону-2023 Формули-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Нідерландець на першому колі витримав серію атак Леклера з "Феррарі". Монегаск тричі атакував чемпіона на різних відрізках траси "Яс-Маріна", але щоразу пілот "Ред Булла" виходив переможцем із мікродуелей.

Невдахою же старту гонки став Піастрі ("Макларен"). Він спершу пропустив вперед партнера по команді Норріса, а на 11-му колі ще й програв четверту позицію Расселла. Гонщик "Мерседеса" після першого піт-стопу ще й Норріса зумів обійти. Так і стабілізувалася перша п'ятірка.

Новий спалах активності відбувся під час другої серії піт-стопів. На 44-му колі Піастрі з чільної п'ятірки пілотів вибив другий гонщик "Ред Булла" Перес. Мексиканець згодом розібрався і з Норрісом, і з Расселлом. Однак, контакт із першим під час випередження обернувся 5-секундним штрафом.

Як наслідок, на фініші Перес відкотився на четверте місце. Натомість світло софітів на подіумі з Ферстаппеном розділили Леклер і Расселл. Доповнили топ-10 Норріс, Піастрі, Алонсо ("Астон Мартін"), Цунода з "Альфа Таурі", пілот "Мерседеса" Хемілтон і Стролл ("Астон Мартін").

Результат гонки впливав лише на другорядні місця в підсумках сезону. Зрештою, "Мерседес" став другим у Кубку конструкторів, випередивши "Феррарі". Британсько-німецька стайня набрала 409 очок, а Скудерія – лише 406 пунктів.

Класифікація Гран-прі Абу-Дабі-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Шарль Леклер (+17.993)
  3. Джордж Расселл (+20.328)

 

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MercedesФормула-1