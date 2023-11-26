Ферстаппен триумфовал в финальном гран-при, "Мерседес" стал вторым в Кубке конструкторов

Нидерландец на первом круге выдержал серию атак Леклера из "Феррари". Монегаск трижды атаковал чемпиона на разных отрезках трассы "Яс-Марина", но каждый раз пилот "Ред Булла" выходил победителем из микродуэлей.

Неудачником же старта гонки стал Пиастри ("Макларен"). Он сначала пропустил вперед партнера по команде Норриса, а на 11-м круге еще и проиграл четвертую позицию Расселла. Гонщик "Мерседеса" после первого пит-стопа еще и Норриса сумел обойти. Так и стабилизировалась первая пятерка.

Новая вспышка активности произошла во время второй серии пит-стопов. На 44-м круге Пиастри из главной пятерки пилотов выбил второй гонщик "Ред Булла" Перес. Мексиканец впоследствии разобрался и с Норрисом, и с Расселлом. Однако контакт с первым во время опережения обернулся 5-секундным штрафом.

Как следствие, на финише Перес откатился на четвертое место. Свет софитов на подиуме с Ферстаппеном разделили Леклер и Расселл. Дополнили топ-10 Норрис, Пиастри, Алонсо ("Астон Мартин"), Цунода из "Альфа Таури", пилот "Мерседеса" Хэмилтон и Стролл ("Астон Мартин").

Итог гонки влиял лишь на второстепенные места в итогах сезона. В конце концов "Мерседес" стал вторым в Кубке конструкторов, опередив "Феррари". Британско-немецкая конюшня набрала 409 очков, а Скудерия – всего 406 пунктов.

Классификация Гран-при Абу-Даби-2023: