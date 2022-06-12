Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Азербайджану після подвійного сходу "Феррарі"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки гонки .

Старт виграв Серхіо Перес, який краще зреагував на вимкнення вогнів і обійшов Шарля Леклера з "Феррарі". Тим не менше, монегаск упродовж першого відрізку тримався на відстані двох секунд від мексиканця, випереджаючи Ферстаппена.

На 9-му колі через технічні проблеми змушений був достроково завершити перегони інший пілот "Феррарі" – Карлос Сайнс. Адміністрація гонки оголосила режим віртуального автомобіля безпеки, чим скористалася група гонщиків на чолі з Леклером і поїхала в бокси за новими шинами.

Здавалося, що "Ред Булл" прогадав. Леклер почав стабільно відігравати відставання від Переса та Ферстаппена. Зрештою, вони поїхали на плановий піт-стоп і перший номер "Феррарі" вийшов у лідери. Та щастя тіфозі було недовгим. На 20-му колі двигун Леклера запалав і той приєднався до Сайнса в групі глядачів гран-прі.

Натомість остаточно інтригу вбив Ферстаппен. Нідерландець швидко наздогнав Переса та без зайвих зусиль обійшов партнера по стайні. Надалі розриви між пілотами нагорі пелетону лише зростали.

А все цікаве відбувалося в "іншій лізі", де Хемілтон прорвався на 4-те місце за Расселом, п'ятим фінішував П'єр Гаслі ("Альфа Таурі"), а шостим – Себастьян Феттель ("Астон Мартін"). Доповнили топ-10 Фернандо Алонсо ("Альпін"), Даніель Ріккардо, Ландо Норріс (обидва – "Макларен") і Естебан Окон ("Альпін").

Класифікація Гран-прі Азербайджану-2022:

Макс Ферстаппен Серхіо Перес (+20.823) Джордж Расселл (+45.995)

Завдяки перемозі в Баку Ферстаппен закріпився в лідерах чемпіонату. В активі нідерландця 150 очок. На друге місце піднявся Перес (129 балів), а Леклер опустився на третю сходинку (116). Натомість у Кубку конструкторів нагорі "Ред Булл" (279 пунктів), який випереджає "Феррарі" (199) і "Мерседес" (161).