Ферстаппен стартуватиме першим у Мексиці попереду двох "Мерседесів"

Нідерландець продемонстрував найкращий час на автодромі імені братів Родрігес. У фінальній спробі він проїхав коло за 1:17.775.

Після першого сегменту припинили виступи пілоти "Вільямс" Латіфі та Албон, дует із "Астон Мартіна" – Стролл і Феттель, а також Мік Шумахер ("Хаас"). У другому ж боротьбу припинили Магнуссен із "Хааса", Гаслі та Цунода (обидва – "Альфа Таурі"), пілот "Альфа Ромео" Чжоу та Ріккардо на "Макларені".

Після перших спроб у фіналі кваліфікації в лідери вибився Ферстаппен ("Ред Булл"), який випередив гонщика "Мерседеса" Расселла та напарника по команді Переса. На останніх метрах дистанції з випередженням графіку йшли і дует лідерів, і Хемілтон ("Мерседес"), та всерйоз змінити розподіл не змогли. Топ-трійку сформували Ферстаппен і пілоти "Мерседеса".

Господар траси – Перес ("Ред Булл") – стартуватиме лише 4-м. За ним розташувалися Сайнс ("Феррарі") та пілот "Альфа Ромео" Боттас. Колишній претендент на титул Леклер буде лише сьомим на стартовій решітці. Доповнили топ-10 Норріс ("Макларен") та гонщики "Альпін" Алонсо та Окон.

Гонка в Мексиці відбудеться в неділю, 30 жовтня. Старт гонки о 22:00 за київським часом.