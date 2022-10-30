Ферстаппен стартует первым в Мексике впереди двух "Мерседесов"

Нидерландец показал лучшее время на автодроме имени братьев Родригес. В финальной попытке он проехал круг за 1:17.775.

После первого сегмента прекратили выступления пилоты "Уильямс" Латифи и Албон, дуэт из "Астон Мартина" – Стролл и Феттель, а также Мик Шумахер ("Хаас"). Во втором же борьбу прекратили Магнуссен из Хааса, Гасли и Цунода (оба - Альфа Таури), пилот Альфа Ромео Чжоу и Риккардо на Макларене.

После первых попыток в финале квалификации в лидеры выбился Ферстаппен ("Ред Булл"), опередивший гонщика "Мерседеса" Расселла и напарника по команде Переса. На последних метрах дистанции с опережением графика шли и дуэт лидеров, и Хэмилтон (Мерседес), и всерьез изменить распределение не смогли. Топ-тройку сформировали Ферстаппен и пилоты "Мерседеса".

Хозяин трассы – Перес ("Ред Булл") – стартует только 4-м. За ним расположились Сайнс (Феррари) и пилот Альфа Ромео Боттас. Бывший претендент на титул Леклер будет седьмым на стартовой решетке. Дополнили топ-10 Норрис ("Макларен") и гонщики "Альпин" Алонсо и Окон.

Гонка в Мексике пройдет в воскресенье, 30 октября. Старт гонки в 22:00 по киевскому времени.